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Последствия попадания российского «шахеда» в дом в Сумской области, фото: полиция Сумской области

Два человека погибли на Сумщине в результате попадания «шахеда» в дом (ФОТО)

1 янв 2024, 18:56
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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, завдали удару «шахедом» по двоповерховому будинку в Есманській громаді на Сумщині.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Зазначається, що в результаті удару безпілотником загинули двоє людей:

  • 52-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні;
  • тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів.

Ще одну було жінку травмовано. Житловий будинок частково зруйновано.

На місці події працюють поліцейські, рятівники та медики, триває ліквідація наслідків обстрілу. Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».

Наслідки влучання російського «шахеда» у будинок на Сумщині, фото: поліція Сумської області

Источник: Ракурс


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