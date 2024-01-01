В небе на Сумщине сбили два «шахеда», фото: Сумская ОВА

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У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».

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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Водночас в ОВА повідомляється про ще один злочин, вчинений рашистами проти мирного населення Сумщини — ворожий «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді, під завалами опинилися люди. На місці прильоту працюють відповідні служби.