У небі на Сумщиною збили два «шахеди», фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n190926-na-sumschyni-syly-ppo-zbyly-dva-shahedy-foto.html

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У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».

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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Водночас в ОВА повідомляється про ще один злочин, вчинений рашистами проти мирного населення Сумщини — ворожий «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді, під завалами опинилися люди. На місці прильоту працюють відповідні служби.