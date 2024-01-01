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У небі на Сумщиною збили два «шахеди», фото: Сумська ОВА
На Сумщині сили ППО збили два «шахеди» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190926-na-sumschyni-syly-ppo-zbyly-dva-shahedy-foto.htmlРакурс
У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».
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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Водночас в ОВА повідомляється про ще один злочин, вчинений рашистами проти мирного населення Сумщини — ворожий «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді, під завалами опинилися люди. На місці прильоту працюють відповідні служби.
Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначають в ОВА.
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