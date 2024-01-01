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Ракурс
У небі на Сумщиною збили два «шахеди», фото: Сумська ОВА

На Сумщині сили ППО збили два «шахеди» (ФОТО)

1 січ 2024, 16:54
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У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».


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Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

У небі на Сумщиною збили два «шахеди», фото: Сумська ОВА

Водночас в ОВА повідомляється про ще один злочин, вчинений рашистами проти мирного населення Сумщини — ворожий «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді, під завалами опинилися люди. На місці прильоту працюють відповідні служби.

Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначають в ОВА.

Наслідки влучання «шахеда» у будинок на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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