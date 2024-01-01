Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки дронами по Киевщине, фото: Офис генпрокурора
Рашисты в очередной раз атаковали Киевщину дронами, обломки повредили дома (ФОТО)https://racurs.ua/n190932-rashisty-v-ocherednoy-raz-atakovali-kievschinu-dronami-oblomki-povredili-doma-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 січня, за допомогою дронів спробували атакувати Київську область.
.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Зазначається, що повітряна тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БПЛА.
ППО України відпрацювала по ворожих цілях, влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає, проте сталося падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області.
За словами Кравченка, наразі відомо про такі наслідки падіння уламків дронів:
- пошкоджені чотири приватні будинки та чотири легкові автомобілі;
- через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння травʼяного настилу. Пожежі оперативно ліквідовані;
- жертв та постраждалих немає.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...