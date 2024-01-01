Последствия российской атаки дронами по Киевщине, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n190932-rashisty-v-ocherednoy-raz-atakovali-kievschinu-dronami-oblomki-povredili-doma-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, за допомогою дронів спробували атакувати Київську область.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що повітряна тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БПЛА.

ППО України відпрацювала по ворожих цілях, влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає, проте сталося падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області.

За словами Кравченка, наразі відомо про такі наслідки падіння уламків дронів: