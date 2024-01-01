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Наслідки російської атаки дронами по Київщині, фото: Офіс генпрокурора
Рашисти вкотре атакували Київщину дронами, уламки пошкодили будинки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190932-rashysty-vkotre-atakuvaly-kyyivschynu-dronamy-ulamky-poshkodyly-budynky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 січня, за допомогою дронів спробували атакувати Київську область.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Зазначається, що повітряна тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БПЛА.
ППО України відпрацювала по ворожих цілях, влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає, проте сталося падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області.
За словами Кравченка, наразі відомо про такі наслідки падіння уламків дронів:
- пошкоджені чотири приватні будинки та чотири легкові автомобілі;
- через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння травʼяного настилу. Пожежі оперативно ліквідовані;
- жертв та постраждалих немає.
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