Патрульные со спецназовцами задержали лиц, использовавших пиротехнику, скриншот видео

https://racurs.ua/n190933-v-chernigove-specnazovcy-zaderjali-lic-zapuskavshih-feyerverk-s-balkona-video.html

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У Чернігові патрульні спільно із спецпризначенцями затримали осіб, які, попри заборону, використали піротехнічні засоби.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України.

Зазначається, що на лінію 102 сьогодні, 1 січня, близько 14.00 надійшло повідомлення, що на вулиці Івана Мазепи з балкона багатоповерхівки невідомі особи запускають феєрверки. За вказаною адресою направили один з екіпажів патрульної поліції.

Поліцейських зустріла заявниця, яка вказала номер квартири, звідки летів феєрверк. Також на вулиці під вікнами інспектори виявили залишки піротехнічних виробів, — вказано в повідомленні. — На неодноразові дзвінки та стукіт у двері квартири ніхто не реагував, проте було чутно, що в помешканні є люди. Невідомі відмовилися відкрити поліцейським двері.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, туди ж прибули й співробітники батальйону поліції особливого призначення.