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Патрульные со спецназовцами задержали лиц, использовавших пиротехнику, скриншот видео
В Чернигове спецназовцы задержали лиц, запускавших фейерверк с балкона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190933-v-chernigove-specnazovcy-zaderjali-lic-zapuskavshih-feyerverk-s-balkona-video.htmlРакурс
У Чернігові патрульні спільно із спецпризначенцями затримали осіб, які, попри заборону, використали піротехнічні засоби.
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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України.
Зазначається, що на лінію 102 сьогодні, 1 січня, близько 14.00 надійшло повідомлення, що на вулиці Івана Мазепи з балкона багатоповерхівки невідомі особи запускають феєрверки. За вказаною адресою направили один з екіпажів патрульної поліції.
Поліцейських зустріла заявниця, яка вказала номер квартири, звідки летів феєрверк. Також на вулиці під вікнами інспектори виявили залишки піротехнічних виробів, — вказано в повідомленні. — На неодноразові дзвінки та стукіт у двері квартири ніхто не реагував, проте було чутно, що в помешканні є люди. Невідомі відмовилися відкрити поліцейським двері.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, туди ж прибули й співробітники батальйону поліції особливого призначення.
Було прийняте рішення про примусове відкриття дверей. Потрапивши до квартири, охоронці порядку виявили чотирьох чоловіків, їх одразу затримали. Наразі на місці працюють слідчі підрозділи, з’ясовуються всі обставини, — зазначають у поліції.
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