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Ракетный удар россии - в Харькове более 20 пострадавших
Ракетный удар россии — в Харькове более 20 пострадавшихhttps://racurs.ua/n190941-raketnyy-udar-rossii-v-harkove-bolee-20-postradavshih.htmlРакурс
Внаслідок обстрілів Харкова 2 січня одна людина загинула, ще 20 — постраждали.
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Росіяни вдарили по центральній частині міста, зокрема по Шевченківському районі.
Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.
Раніше місцева влада та пабліки писали про щонайменше чотири влучання по Харкову.
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