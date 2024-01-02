Ракурсhttps://racurs.ua/
Ракетний удар рф - у Харкові більш як 20 постраждалих
Ракетний удар рф — у Харкові більш як 20 постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n190941-raketnyy-udar-rf-u-harkovi-bilsh-yak-20-postrajdalyh.htmlРакурс
Внаслідок обстрілів Харкова 2 січня одна людина загинула, ще 20 — постраждали.
.
Росіяни вдарили по центральній частині міста, зокрема по Шевченківському районі.
Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.
Раніше місцева влада та пабліки писали про щонайменше чотири влучання по Харкову.
Загрузка...