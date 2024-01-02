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Ракетний удар рф - у Харкові більш як 20 постраждалих

Ракетний удар рф — у Харкові більш як 20 постраждалих

2 січ 2024, 08:56
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Внаслідок обстрілів Харкова 2 січня одна людина загинула, ще 20 — постраждали.


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Росіяни вдарили по центральній частині міста, зокрема по Шевченківському районі.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.

Раніше місцева влада та пабліки писали про щонайменше чотири влучання по Харкову.

Джерело: Ракурс


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