Ракурсhttps://racurs.ua/
Одна из ракет, летевшая в Украину, упала в российской деревне
Одна из ракет, летевшая в Украину, упала в российском селе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190942-odna-iz-raket-letevshaya-v-ukrainu-upala-v-rossiyskom-sele-video.htmlРакурс
Одна з ракет, яка летіла атакувати Україну, впала в селі Петропавлівка, що у Воронезькій області рф.
.
Місцеві люди на відео дивуються, що ж це сталося у їхній «дєрєвні», кажуть, що тепер «у Яріка немає хати».
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...