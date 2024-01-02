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Ракурс
Одна из ракет, летевшая в Украину, упала в российской деревне

Одна из ракет, летевшая в Украину, упала в российском селе (ВИДЕО)

2 янв 2024, 09:47
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Одна з ракет, яка летіла атакувати Україну, впала в селі Петропавлівка, що у Воронезькій області рф.


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Місцеві люди на відео дивуються, що ж це сталося у їхній «дєрєвні», кажуть, що тепер «у Яріка немає хати».

Источник: Ракурс


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