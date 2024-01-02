Одна з ракет, яка летіла в Україну, впала у російському селі

https://racurs.ua/ua/n190942-odna-z-raket-yaka-letila-v-ukrayinu-vpala-u-rosiyskomu-seli-video.html

Ракурс

Одна з ракет, яка летіла атакувати Україну, впала в селі Петропавлівка, що у Воронезькій області рф.

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Місцеві люди на відео дивуються, що ж це сталося у їхній «дєрєвні», кажуть, що тепер «у Яріка немає хати».

Село Петропавлівка Воронезької області від підконтрольної території України знаходиться на відстані близько 250 кілометрів. Жодна українська артилерія туди добити не може.

Тож путін у буквальному значенні вкотре розбомбив Воронеж.

У місцевих пабліках пишут про приліт ракети Х-101.