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Авиакатастрофа в Токио - "Аэробус" сгорел после эвакуации пассажиров
Авиакатастрофа в Токио — «Аэробус» сгорел после эвакуации пассажировhttps://racurs.ua/n190956-aviakatastrofa-v-tokio-aerobus-sgorel-posle-evakuacii-passajirov.htmlРакурс
Пасажирський літак Airbus A350−900, що належить японській авіакомпанії JAL, спалахнув при приземленні. Він з Саппоро в Токіо. На борту перебували 367 пасажирів та 12 членів екіпажу.
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Під час посадки новий пасажирський лайнер, випущений лише два роки тому, зіткнувся з транспортним літаком японської берегової охорони.
Під час зіткнення шасі Airbus відірвалося і повітряне судно фактично ковзало на фюзеляжі по злітно-посадковій смузі. Рятувальники одразу ж прибули на місце, всіх пасажирів та членів екіпажу літака вдалося евакуювати. За кілька хвилин Airbus повністю згорів.
Літак берегової охорони повинен був доставити гуманітарну допомогу в зону землетрусу на західному узбережжі країни. Телеканал NHK повідомив, що п’ятеро членів екіпажу транспортного літака, який зіткнувся з лайнером, загинули, одному вдалося евакуюватися.
Катастрофа в Токіо стала першою за участю літака Airbus A350. На цю мить різним авіакомпаніям поставлено понад 570 літаків такого типу, кожен із них коштує близько 280 млн дол.
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