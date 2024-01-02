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Ракурс
Авіакатастрофа в Токіо

Авіакатастрофа у Токіо — «Аеробус» згорів після евакуації пасажирів (ФОТО)

2 січ 2024, 15:06
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Пасажирський літак Airbus A350−900, що належить японській авіакомпанії JAL, спалахнув при приземленні. Він з Саппоро в Токіо. На борту перебували 367 пасажирів та 12 членів екіпажу.


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Під час посадки новий пасажирський лайнер, випущений лише два роки тому, зіткнувся з транспортним літаком японської берегової охорони.

Авіакатастрофа в Токіо

Під час зіткнення шасі Airbus відірвалося і повітряне судно фактично ковзало на фюзеляжі по злітно-посадковій смузі. Рятувальники одразу ж прибули на місце, всіх пасажирів та членів екіпажу літака вдалося евакуювати. За кілька хвилин Airbus повністю згорів.

Авіакатастрофа в Токіо

Літак берегової охорони повинен був доставити гуманітарну допомогу в зону землетрусу на західному узбережжі країни. Телеканал NHK повідомив, що п’ятеро членів екіпажу транспортного літака, який зіткнувся з лайнером, загинули, одному вдалося евакуюватися.

Авіакатастрофа в Токіо

Катастрофа в Токіо стала першою за участю літака Airbus A350. На цю мить різним авіакомпаніям поставлено понад 570 літаків такого типу, кожен із них коштує близько 280 млн дол.

Авіакатастрофа в Токіо

Джерело: Ракурс


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