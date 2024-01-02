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Сколько времени россия может готовиться к новой ракетной атаке, рассказали в Воздушных силах. Фото:
Сколько рф нужно времени для подготовки новой ракетной атаки, рассказали в ВСУhttps://racurs.ua/n190969-skolko-rf-nujno-vremeni-dlya-podgotovki-novoy-raketnoy-ataki-rasskazali-v-vsu.htmlРакурс
Підготувати новий ракетний удар по Україні російська федерація зможе за кілька днів.
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З минулої масштабної атаки, яка відбулася 29 грудня, минуло лише чотири дні. Країна-агресор знову атакувала Україну 2 січня, попри прогнози західних експертів, що такого масованого удару так швидко бути не може. Однак загарбникам для цього може вистачити й чотирьох днів. Про це спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі телеканалу «Київ24».
Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є певні шаблони, — зазначив він.
За його словами, відповідні спеціалісти програмують кожну ракету — формується маршрут із маневрами та кінцевим заходом на удар.
Ігнат додав, що відкритим залишається питання, скільки ракет ворог може дозволити собі випустити наступного разу і чи зможе поповнити ракетний потенціал.
Бачимо, що багато використовували ракет типу Х повітряного базування. «Калібри» вони не використовують останнім часом, дуже мало, — уточнив речник Повітряних сил.
Нагадаємо, 2 січня російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе та ракети вночі та вранці. Під масованим ударом опинилися, зокрема, Київ та Харків, але вибухи лунали також і в інших регіонах. Ворог застосував сьогодні 99 ракет різних типів та 35 «Шахедів», але ППО зуміла знищити 72 ракети та усі безпілотники.
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