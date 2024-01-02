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HIMARS испепелил российскую РЛС «Ястреб-АВ». Фото:
HIMARS испепелил новейшую российскую РЛС «Ястреб-АВ» в Херсонской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190970-himars-ispepelil-noveyshuu-rossiyskuu-rls-yastreb-av-v-hersonskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Збройні сили України уразили новий російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Ястреб-АВ».
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Ворожу систему виявили у Херсонській області, а відпрацювали по ньому з реактивної установки залпового вогню М142 HIMARS. «Ястреба» знищили двома ракетами GMLRS. Вогонь по комплексу корегували за допомогою розвідувального безпілотника, який слідкував за окупантами. Про це 2 січня повідомив «Мілітарний».
Зазначається, що лише нещодавно російське командування отримало на озброєння комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Ястреб-АВ». Ця РЛС здатна в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів, випущених артилерією супротивника, визначаючи точні координати позицій. Комплекс розміщується на чотиривісному шасі вантажівки БАЗ. Вартість такої машини становить 250 млн дол.
У серпні 2023 року командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» повідомляв, що військові знищили російську станцію РЛС комплексу «Ястреб-АВ». Але відеопідтверджень тоді не було.
Нагадаємо, бійці 14-го окремого полку Збройних сил України за останні два тижні спопелили вже п’ять російських зенітно-ракетних комплексів «Бук-М1−2». Ще один цей ЗРК було знищено біля окупованого Донецька.
Джерело: «Мілітарний»
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