HIMARS спопелив російську РЛС «Ястреб-АВ». Фото:

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Збройні сили України уразили новий російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Ястреб-АВ».

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Ворожу систему виявили у Херсонській області, а відпрацювали по ньому з реактивної установки залпового вогню М142 HIMARS. «Ястреба» знищили двома ракетами GMLRS. Вогонь по комплексу корегували за допомогою розвідувального безпілотника, який слідкував за окупантами. Про це 2 січня повідомив «Мілітарний».

Зазначається, що лише нещодавно російське командування отримало на озброєння комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Ястреб-АВ». Ця РЛС здатна в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів, випущених артилерією супротивника, визначаючи точні координати позицій. Комплекс розміщується на чотиривісному шасі вантажівки БАЗ. Вартість такої машини становить 250 млн дол.

У серпні 2023 року командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» повідомляв, що військові знищили російську станцію РЛС комплексу «Ястреб-АВ». Але відеопідтверджень тоді не було.

Нагадаємо, бійці 14-го окремого полку Збройних сил України за останні два тижні спопелили вже п’ять російських зенітно-ракетних комплексів «Бук-М1−2». Ще один цей ЗРК було знищено біля окупованого Донецька.

Джерело: «Мілітарний»