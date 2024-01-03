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Последствия российского ракетного удара по Харькову, фото: «Суспільне»
Российская ракета разрушила школу в Харькове (ФОТО)https://racurs.ua/n190973-rossiyskaya-raketa-razrushila-shkolu-v-harkove-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 2 січня, ввечері завдали чергового ракетного удару по Харкову.
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В результаті ракета влучила по одній зі шкіл в Основ’янському районі міста, частина двоповерхової будівлі обвалилася, повідомляє «Суспільне».
Зазначається, що на місті вибуху утворилася вирва діаметром близько 10 м, вона наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін.
Також у щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.
У ДСНС Харківщини повідомляють, що на перевірку місця влучання в Основ’янському районі рятувальники виїхали о 22.40 2 січня. Зазначається, що в результаті пошкодження навчального закладу обійшлось без постраждалих і пожеж.
Джерело: «Суспільне», ДСНС
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