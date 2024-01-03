В рф заявили об исчезновении электричества после воздушного удара в Курской области

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Рашисты жалуются на воздушный удар по Курской области, фото: Goole Maps
В рф заявили об исчезновении электричества после воздушного удара в Курской областиhttps://racurs.ua/n190977-v-rf-zayavili-ob-ischeznovenii-elektrichestva-posle-vozdushnogo-udara-v-kurskoy-oblasti.htmlРакурс
У росії губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про «повітряну атаку з боку ЗСУ» у Желєзногорському районі, внаслідок котрої, за його словами, була пошкоджена підстанція.
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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 3 січня, вранці у його Telegram-каналі.
Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів. Йде підключення за резервною схемою. Роботи аварійних бригад продовжуються, — заявив він.
Також Старовойт заявив, що у Желєзногорську через стрибок напруги та гідроудар стався прорив теплотраси, що призвело до зникнення опалення у 17 багатквартирних будинках.
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