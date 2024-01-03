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Ракурс
Рашисты жалуются на воздушный удар по Курской области, фото: Goole Maps

В рф заявили об исчезновении электричества после воздушного удара в Курской области

3 янв 2024, 10:37
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У росії губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про «повітряну атаку з боку ЗСУ» у Желєзногорському районі, внаслідок котрої, за його словами, була пошкоджена підстанція.


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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 3 січня, вранці у його Telegram-каналі.

Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів. Йде підключення за резервною схемою. Роботи аварійних бригад продовжуються, — заявив він.

Також Старовойт заявив, що у Желєзногорську через стрибок напруги та гідроудар стався прорив теплотраси, що призвело до зникнення опалення у 17 багатквартирних будинках.

Источник: Ракурс


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