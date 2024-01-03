У рф заявили про зникнення електрики після повітряного удару у Курській області

Рашисти скаржаться на повітряний удар по Курській області, фото: Goole Maps

https://racurs.ua/ua/n190977-u-rf-zayavyly-pro-znyknennya-elektryky-pislya-povitryanogo-udaru-u-kurskiy-oblasti.html

Ракурс

У росії губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про «повітряну атаку з боку ЗСУ» у Желєзногорському районі, внаслідок котрої, за його словами, була пошкоджена підстанція.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 3 січня, вранці у його Telegram-каналі.

Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів. Йде підключення за резервною схемою. Роботи аварійних бригад продовжуються, — заявив він.

Також Старовойт заявив, що у Желєзногорську через стрибок напруги та гідроудар стався прорив теплотраси, що призвело до зникнення опалення у 17 багатквартирних будинках.