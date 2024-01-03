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Ракурс
Рашисти скаржаться на повітряний удар по Курській області, фото: Goole Maps

У рф заявили про зникнення електрики після повітряного удару у Курській області

3 січ 2024, 10:37
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У росії губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про «повітряну атаку з боку ЗСУ» у Желєзногорському районі, внаслідок котрої, за його словами, була пошкоджена підстанція.


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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 3 січня, вранці у його Telegram-каналі.

Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів. Йде підключення за резервною схемою. Роботи аварійних бригад продовжуються, — заявив він.

Також Старовойт заявив, що у Желєзногорську через стрибок напруги та гідроудар стався прорив теплотраси, що призвело до зникнення опалення у 17 багатквартирних будинках.

Джерело: Ракурс


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