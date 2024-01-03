Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты готовятся создать пыточную на месте колонии в оккупированном Суходольске
Рашисты планируют превратить одну из колоний Луганщины в пыточную — ОВАhttps://racurs.ua/n190980-rashisty-planiruut-prevratit-odnu-iz-koloniy-luganschiny-v-pytochnuu-ova.htmlРакурс
На Луганщині рашисти планують колонію у тимчасово окупованому Суходольську, звідки вербують до підрозділів «шторм зет», перетворити на катівню.
.
Про це сьогодні, 3 січня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Тих, кого не вдалося відправити на «м'ясні штурми», переводять до виправних закладів на території рф, де з новачками проводять так звані «виховні роботи», — зазначають в ОВА.
За інформацією ОВА, окупантам надійшло «завдання зверху» — якомога швидше вивільнити територію колонії.
В кого є гроші — купує собі волю, як то було при наборі до «вагнерівців». Місцеві жителі вже зараз збентежені погіршенням криміногенної ситуації в населеному пункті і навколо, — додають в ОВА.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...