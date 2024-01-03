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Рашисти готуються створити катівню на місці колонії в окупованому Суходольську, фото:
Рашисти планують перетворити одну з колоній Луганщини на катівню — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n190980-rashysty-planuut-peretvoryty-odnu-z-koloniy-luganschyny-na-kativnu-ova.htmlРакурс
На Луганщині рашисти планують колонію у тимчасово окупованому Суходольську, звідки вербують до підрозділів «шторм зет», перетворити на катівню.
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Про це сьогодні, 3 січня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Тих, кого не вдалося відправити на «м'ясні штурми», переводять до виправних закладів на території рф, де з новачками проводять так звані «виховні роботи», — зазначають в ОВА.
За інформацією ОВА, окупантам надійшло «завдання зверху» — якомога швидше вивільнити територію колонії.
В кого є гроші — купує собі волю, як то було при наборі до «вагнерівців». Місцеві жителі вже зараз збентежені погіршенням криміногенної ситуації в населеному пункті і навколо, — додають в ОВА.
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