Андрей Наумов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n190987-eks-general-sbu-naumov-vyshel-iz-turmy-v-serbii-smi.html

Ракурс

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

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Про це повідомляє BBC з посиланням на підтвердження, отримане у Високому суді міста Ніш.

Зазначається, що Наумов вийшов із сербської в’язниці на початку грудня. Проте через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції, — зазначили в суді.

Зазначається, що вдвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він вже майже відбув річний термін ув’язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення, їхній розгляд триває.

Адвокат Наумова Олександр Овчинников в коментарі BBC заявив, що в ході розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю Наумова, а сам він заявляв про небезпеки, пов’язані з перебуванням у Сербії.

Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях, — наголосив адвокат.

Джерело: BBC