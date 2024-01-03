На Запорожском направлении ССО скорректировали HIMARS по вражескому экипажу БпАК

https://racurs.ua/n190988-na-zaporojskom-napravlenii-sso-skorrektirovali-himars-po-vrajeskomu-ekipaju-bpak-video.html

Ракурс

На Запорізькому напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили екіпаж безпілотного авіаційного комплексу ZALA противника, який намагався провести розвідувальні дії.

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Оператори навели та скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

У результаті вогневого ураження знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо безпілотник.

Раніше бійці ССО під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Ястреб-АВ».

Оператори ССО разом із дружнім підрозділом Сил оборони 140-м ОРБ скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS. Унаслідок вогневого ураження комплекс «Ястреб-АВ» противника знищено.

«Ястреб-АВ» вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника і обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій.