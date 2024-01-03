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Ракурс
На Запорізькому напрямку ССО скоригували HIMARS по ворожому екіпажу БпАК

На Запорізькому напрямку ССО скоригували HIMARS по ворожому екіпажу БпАК (ВІДЕО)

3 січ 2024, 15:46
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На Запорізькому напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили екіпаж безпілотного авіаційного комплексу ZALA противника, який намагався провести розвідувальні дії.


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Оператори навели та скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

У результаті вогневого ураження знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо безпілотник.

Раніше бійці ССО під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Ястреб-АВ».

Оператори ССО разом із дружнім підрозділом Сил оборони 140-м ОРБ скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS. Унаслідок вогневого ураження комплекс «Ястреб-АВ» противника знищено.

«Ястреб-АВ» вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника і обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій.

Джерело: Ракурс


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