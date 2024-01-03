Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ "вычислила" блогеров, опубликовавших видео «прилетов» по Киеву 2 января
СБУ «вычислила» блогеров, опубликовавших видео «прилетов» по Киеву 2 январяhttps://racurs.ua/n190995-sbu-vychislila-blogerov-opublikovavshih-video-priletov-po-kievu-2-yanvarya.htmlРакурс
СБУ викрила блогерів, які оприлюднили відео ворожих прильотів по Києву 2 січня.
.
Відео чотирьох киян підхопили російські пропагандистські пабліки та інформресурси спецслужб рф, зокрема Телеграм-канал Шарія.
Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми.
Зранку 2 січня вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих «прильотів» по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах.
Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.
Вдома у так званих «блогерів» виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.
Раніше в СБУ повідомляли, що ця спецслужба відключила дві вебкамери, які знімали роботу ППО в Києві під час ранкової ракетної атаки.
Одна була на балконі багатоквартирного будинку. Друга — в одному з житлових комплексів Києва.
Камери зламали російські спецслужби. Вони допомогли ворогу зібрати дані для підготовки і коригування ударів по столиці.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...