СБУ «вирахувала» блогерів, які опублікували відео «прильотів» по Києву 2 січня

СБУ "вирахувала" блогерів, які опублікували відео «прильотів» по Києву 2 счня

https://racurs.ua/ua/n190995-sbu-vyrahuvala-blogeriv-yaki-opublikuvaly-video-prylotiv-po-kyievu.html

Ракурс

СБУ викрила блогерів, які оприлюднили відео ворожих прильотів по Києву 2 січня.

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Відео чотирьох киян підхопили російські пропагандистські пабліки та інформресурси спецслужб рф, зокрема Телеграм-канал Шарія.

Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми.

Зранку 2 січня вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих «прильотів» по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах.

Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

Вдома у так званих «блогерів» виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Раніше в СБУ повідомляли, що ця спецслужба відключила дві вебкамери, які знімали роботу ППО в Києві під час ранкової ракетної атаки.

Одна була на балконі багатоквартирного будинку. Друга — в одному з житлових комплексів Києва.

Камери зламали російські спецслужби. Вони допомогли ворогу зібрати дані для підготовки і коригування ударів по столиці.