В Херсоне похоронили 11-летнего пианиста, которого россияне убили в канун Нового года

https://racurs.ua/n190998-v-hersone-pohoronili-11-letnego-pianista-kotorogo-rossiyane-ubili-v-kanun-novogo-goda.html

Ракурс

31 грудня російська федерація випустила 92 снаряди по Херсону. Того трагічного дня загинув 11-річний Гліб Федюк.

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Росіяни вбили його в останній день 2023 року під час обстрілу Корабельного району

Хлопчик був учнем 5-го класу фортепіанного відділу Школи мистецтв № 1 Херсонської міської ради.

3 січня Гліба поховали, написав сьогодні у своїх соцмережах голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.