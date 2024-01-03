Ракурсhttps://racurs.ua/
В Херсоне похоронили 11-летнего пианиста, которого россияне убили в канун Нового года
В Херсоне похоронили 11-летнего пианиста, которого россияне убили в канун Нового годаhttps://racurs.ua/n190998-v-hersone-pohoronili-11-letnego-pianista-kotorogo-rossiyane-ubili-v-kanun-novogo-goda.htmlРакурс
31 грудня російська федерація випустила 92 снаряди по Херсону. Того трагічного дня загинув 11-річний Гліб Федюк.
.
Росіяни вбили його в останній день 2023 року під час обстрілу Корабельного району
Хлопчик був учнем 5-го класу фортепіанного відділу Школи мистецтв № 1 Херсонської міської ради.
3 січня Гліба поховали, написав сьогодні у своїх соцмережах голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Сьогодні на похоронах я дивився на дитячий гроб і намагався оцінити рівень ненависті до країни-гній, яка нищить наші міста, будинки, людей і дітей. Я не зміг осягнути меж своєї ненависті. Так само, слухаючи молитву під час відспівування, я намагався не проклинати окупантів. Не вийшло! Невимовний біль хоронити дітей. Українських дітей, — написав Прокудін.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...