У Херсоні поховали 11-річного піаніста, якого росіяни вбили напередодні Нового року

https://racurs.ua/ua/n190998-u-hersoni-pohovaly-11-richnogo-pianista-yakogo-rosiyany-vbyly-naperedodni-novogo-roku.html

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31 грудня російська федерація випустила 92 снаряди по Херсону. Того трагічного дня загинув 11-річний Гліб Федюк.

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Росіяни вбили його в останній день 2023 року під час обстрілу Корабельного району

Хлопчик був учнем 5-го класу фортепіанного відділу Школи мистецтв № 1 Херсонської міської ради.

3 січня Гліба поховали, написав сьогодні у своїх соцмережах голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.