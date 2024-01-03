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У Херсоні поховали 11-річного піаніста, якого росіяни вбили напередодні Нового року
У Херсоні поховали 11-річного піаніста, якого росіяни вбили напередодні Нового рокуhttps://racurs.ua/ua/n190998-u-hersoni-pohovaly-11-richnogo-pianista-yakogo-rosiyany-vbyly-naperedodni-novogo-roku.htmlРакурс
31 грудня російська федерація випустила 92 снаряди по Херсону. Того трагічного дня загинув 11-річний Гліб Федюк.
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Росіяни вбили його в останній день 2023 року під час обстрілу Корабельного району
Хлопчик був учнем 5-го класу фортепіанного відділу Школи мистецтв № 1 Херсонської міської ради.
3 січня Гліба поховали, написав сьогодні у своїх соцмережах голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Сьогодні на похоронах я дивився на дитячий гроб і намагався оцінити рівень ненависті до країни-гній, яка нищить наші міста, будинки, людей і дітей. Я не зміг осягнути меж своєї ненависті. Так само, слухаючи молитву під час відспівування, я намагався не проклинати окупантів. Не вийшло! Невимовний біль хоронити дітей. Українських дітей, — написав Прокудін.
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