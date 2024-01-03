Палач из донецкой тюрьмы "Изоляция" получил приговор украинского суда

https://racurs.ua/n190999-palach-iz-doneckoy-turmy-izolyaciya-poluchil-prigovor-ukrainskogo-suda.html

Ракурс

Шевченківський районний суд Києва засудив екс-главу донецької в’язниці «Ізоляція» Дениса Куликовського на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в офісі генпрокурора України.

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Куликовського визнали винним у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням у складі злочинної групи (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК), участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258−3 КК) та незаконному військовому формуванні (ч. 1 статті КК). Водночас суд визнав засудженого невинним в інкримінованій йому раніше торгівлі людьми (ст. 149 КК) через брак доказів.

За версією слідства, з жовтня 2014 року по лютий 2018 року Куликовський незаконно утримував у підпільній в’язниці «Ізоляція» 22 людей. Цю в’язницю, як стверджували прокурори, створили для «незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб, їх тортур, завдання каліцтв з метою отримання свідчень про нібито скоєння ними злочинів, а також залякування та надання на них психологічного тиску».

Куликовський та його підлеглі, за даними слідства, катували ув’язнених електрострумом, били та морили голодом.

У суді Куликовський не визнав провину у злочинах, що йому інкримінували.