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Первые кадры возвращения украинских бойцов из плена опубликовала СБУ

Первые кадры возвращения украинских бойцов из плена опубликовала СБУ (ВИДЕО)

3 янв 2024, 21:14
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З полону звільнили ще 230 українців. СБУ оприлюднила ексклюзивне відео повернення наших воїнів та цивільних додому.


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Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, — заявили у СБУ.

3 січня відбувся найбільший обмін полоненими за час війни: в Україну повернулись 230 людей.

Серед звільнених під час обміну українців шестеро цивільних і 224 військових, зокрема оборонці Маріуполя, Зміїного та ЧАЕС. 48 військовослужбовців раніше вважалися зниклими безвісти.

Очільник ГУР Кирило Буданов вказав, що посередником між Україною та рф виступили ОАЕ.

Источник: Ракурс


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