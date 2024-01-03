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Первые кадры возвращения украинских бойцов из плена опубликовала СБУ
Первые кадры возвращения украинских бойцов из плена опубликовала СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191003-pervye-kadry-vozvrascheniya-ukrainskih-boycov-iz-plena-opublikovala-sbu-video.htmlРакурс
З полону звільнили ще 230 українців. СБУ оприлюднила ексклюзивне відео повернення наших воїнів та цивільних додому.
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Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, — заявили у СБУ.
3 січня відбувся найбільший обмін полоненими за час війни: в Україну повернулись 230 людей.
Серед звільнених під час обміну українців шестеро цивільних і 224 військових, зокрема оборонці Маріуполя, Зміїного та ЧАЕС. 48 військовослужбовців раніше вважалися зниклими безвісти.
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