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Перші кадри повернення українських бійців з полону опублікувала СБУ
Перші кадри повернення українських бійців з полону опублікувала СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191003-pershi-kadry-povernennya-ukrayinskyh-biyciv-z-polonu-opublikuvala-sbu.htmlРакурс
З полону звільнили ще 230 українців. СБУ оприлюднила ексклюзивне відео повернення наших воїнів та цивільних додому.
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Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, — заявили у СБУ.
3 січня відбувся найбільший обмін полоненими за час війни: в Україну повернулись 230 людей.
Серед звільнених під час обміну українців шестеро цивільних і 224 військових, зокрема оборонці Маріуполя, Зміїного та ЧАЕС. 48 військовослужбовців раніше вважалися зниклими безвісти.
Очільник ГУР Кирило Буданов вказав, що посередником між Україною та рф виступили ОАЕ.
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