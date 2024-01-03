Буданов назвав країну, яка допомогла в організації великого обміну полоненими

https://racurs.ua/ua/n190997-budanov-nazvav-krayinu-yaka-dopomogla-v-organizaciyi-velykogo-obminu-polonenymy.html

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Новий великий обмін військовополоненими України та рф готувався довго. Участь в організації процесу брали Об'єднані Арабські Емірати.

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Про це 3 січня розповів на короткому брифінгу після проведення обміну очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Серед звільнених є зокрема бойовий медик, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, захисники Азовсталі, острова Зміїний, захисники ЧАЕС, які потрапили в полон у перші дні повномасштабного вторгнення, — сказав очільник ГУР.

Нагадаємо, під час першого серпня 2023 року обміну полоненими Україна повернула додому майже 240 людей — військових та цивільних.

Додому повертаються 230 Захисників. Серед них представників Збройних сил України — 130 (серед них ТрО — 14, ВМС — 14), Національної гвардії — 55, Державної прикордонної служби — 38, Національної поліції — 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи» (48 оборонців).

Більшість звільнених — чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро — офіцери.

Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання.

Нарешті побачать своїх рідних та близьких семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету ім. Даля, оборонці Маруполя.