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Украина получает ракеты для систем противовоздушной обороны по необходимости
Украина получает ракеты для систем противовоздушной обороны по необходимостиhttps://racurs.ua/n191039-ukraina-poluchaet-rakety-dlya-sistem-protivovozdushnoy-oborony-po-neobhodimosti.htmlРакурс
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримує ракети для систем протиповітряної оборони за потребою, і так було завжди. За його словами, Україна не може створювали на своїй території великих запасів таких ракет, бо вони стануть ціллю для росії.
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Юрій Ігнат оприлюднив це пояснення на тлі заяви командувача Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва про те, що ракет для ППО «вистачить на кілька масованих атак» росіян.
Тож нічого екстраординарного не відбувається, звісно ворог поступово намагається виснажувати нашу протиповітряну оборону, змушує витрачати дорогоцінний боєкомплект ось такими масованими атаками. Якщо хто не помітив, окупанти це роблять щодня і щоночі. Вони теж витрачають дорожезні ракети, які просто з конвеєра направляють на носії, — написав Ігнат на своїй сторінці у Фейсбук.
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