Украина получает ракеты для систем противовоздушной обороны по необходимости

https://racurs.ua/n191039-ukraina-poluchaet-rakety-dlya-sistem-protivovozdushnoy-oborony-po-neobhodimosti.html

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримує ракети для систем протиповітряної оборони за потребою, і так було завжди. За його словами, Україна не може створювали на своїй території великих запасів таких ракет, бо вони стануть ціллю для росії.

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Юрій Ігнат оприлюднив це пояснення на тлі заяви командувача Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва про те, що ракет для ППО «вистачить на кілька масованих атак» росіян.