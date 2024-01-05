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Стало известно, сколько самолетов Су-34 россия производит в год. Фото:

Стало известно, сколько самолетов Су-34 россия производит в год

5 янв 2024, 20:49
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Втрати росією винищувачів-бомбардувальників Су-34 є дуже відчутними для армії країни-агресора.


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Су-34 та Су-35 — це найсучасніші літаки російських окупантів. Їхнє виробництво в умовах санкцій досить тривале і проблематичне. На рік росія здатна виготовити лише до трьох одиниць цих літаків. Про це, коментуючи підпал Су-34 на аеродромі «Шаґол», заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як відомо, Су-34 — багатофункціональний винищувач-бомбардувальник, який призначений для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Цей тактичний літак здатен атакувати цілі на відстані 150−600 км від лінії зіткнення.

Нагадаємо, 4 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про підпал та знищення Су-34 на аеродромі «Шаґол» в російському Челябінську.

Загалом за кілька останніх тижнів російська федерація втратила чотири Су-34 збитими, три з яких «приземлив» український зенітно-ракетний комплекс Patriot, та один Су-30СМ.

Источник: Ракурс


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