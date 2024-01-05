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HIMARS одним ударом уничтожил две российские САУ «Нона». Фото:

HIMARS одним ударом уничтожил две российские САУ «Нона» (ВИДЕО)

5 янв 2024, 21:49
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Збройні сили України знищили дві самохідні артилерійські установки «Нона-С» армії рф.


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Оператори одного з підрозділів ССО виявили дві російські САУ 2С9 «Нона-С» на Запорізькому напрямку. На ворожі цілі навели вогонь реактивної системи залпового вогню HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Про це 5 січня командування Сил спеціальних операцій повідомило у Facebook.

Чітке коригування дозволило лише одним ударом знищити відразу дві російські «самохідки». Відповідне відео опублікували в мережі.

Як відомо, самохідна артилерійська установка «Нона-С» призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою. Основною її зброєю є міномет-гармата калібру 120 мм.

Нагадаємо, 4 січня українські військові знищили з реактивної системи залпового вогню HIMARS російський зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» на південному напрямку.

Источник: Ракурс


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