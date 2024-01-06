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Ракурс
Лунный пейзаж - россияне ударили по Покровску в Донецкой области

Лунный пейзаж — россияне ударили по Покровску в Донецкой области (ФОТО)

6 янв 2024, 17:31
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Російські нацисти 6 січня вдарили по Покровську на Донеччині.


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Під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано шість будинків. Щонайменше шестеро людей поранено.

З-під завалів будинку врятували одну людину, але під уламками ще шукають двох мешканців.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники, — повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Херсонщині 6 січня через російський обстріл постраждали двоє дітей.

9-річні близнюки разом з батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь. Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. В одного — травма стопи, в іншого — м’яких тканин передньої черевної стінки. Медики проводять дообстеження.

Також у Херсонському районі травмований 58-річний чоловік. У нього осколкове поранення грудної клітки. Стан — легкий, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Источник: Ракурс


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