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Лунный пейзаж - россияне ударили по Покровску в Донецкой области
Лунный пейзаж — россияне ударили по Покровску в Донецкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n191095-lunnyy-peyzaj-rossiyane-udarili-po-pokrovsku-v-doneckoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські нацисти 6 січня вдарили по Покровську на Донеччині.
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Під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано шість будинків. Щонайменше шестеро людей поранено.
З-під завалів будинку врятували одну людину, але під уламками ще шукають двох мешканців.
На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники, — повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
На Херсонщині 6 січня через російський обстріл постраждали двоє дітей.
9-річні близнюки разом з батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь. Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. В одного — травма стопи, в іншого — м’яких тканин передньої черевної стінки. Медики проводять дообстеження.
Також у Херсонському районі травмований 58-річний чоловік. У нього осколкове поранення грудної клітки. Стан — легкий, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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