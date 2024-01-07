Вблизи Мариуполя ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост и цистерны с топливом

https://racurs.ua/n191112-vblizi-mariupolya-vsu-unichtojili-nedostroennyy-jeleznodorojnyy-most-i-cisterny-s-toplivom.html

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ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі села Гранітне на Донеччині

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Удар відбувся 6 січня, повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко.

Тепер запуск прямої залізниці з росії питання закрите надовго, — підсумував він.

Крім того, окупанти «засвітили» нові батареї ППО у Маріупольському районі, координати вже теж передали ЗСУ.