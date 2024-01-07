Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вблизи Мариуполя ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост и цистерны с топливом

Вблизи Мариуполя ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост и цистерны с топливом

7 янв 2024, 10:34
999

ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі села Гранітне на Донеччині


.

Удар відбувся 6 січня, повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко.

Тепер запуск прямої залізниці з росії питання закрите надовго, — підсумував він.

Крім того, окупанти «засвітили» нові батареї ППО у Маріупольському районі, координати вже теж передали ЗСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров