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Поблизу Маріуполя ЗСУ знищили недобудований залізничний міст та цистерни з паливом
Поблизу Маріуполя ЗСУ знищили недобудований залізничний міст та цистерни з паливомhttps://racurs.ua/ua/n191112-poblyzu-mariupolya-zsu-znyschyly-nedobudovanyy-zaliznychnyy-mist-ta-cysterny-z-palyvom.htmlРакурс
ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі села Гранітне на Донеччині
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Удар відбувся 6 січня, повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко.
Тепер запуск прямої залізниці з росії питання закрите надовго, — підсумував він.
Крім того, окупанти «засвітили» нові батареї ППО у Маріупольському районі, координати вже теж передали ЗСУ.
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