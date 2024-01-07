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Поблизу Маріуполя ЗСУ знищили недобудований залізничний міст та цистерни з паливом

Поблизу Маріуполя ЗСУ знищили недобудований залізничний міст та цистерни з паливом

7 січ 2024, 10:34
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ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі села Гранітне на Донеччині


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Удар відбувся 6 січня, повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко.

Тепер запуск прямої залізниці з росії питання закрите надовго, — підсумував він.

Крім того, окупанти «засвітили» нові батареї ППО у Маріупольському районі, координати вже теж передали ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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