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Ракурс
Уничтожение вражеского блиндажа, скриншот видео

Попадание в российский блиндаж FPV-дроном показали ВСУ (ВИДЕО)

7 янв 2024, 20:12
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Українські військові з 72-ї окремої механізованої бригади влучним ударом FPV-дрона знищили бліндаж російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні, 7 січня, опубліковане у Telegram-каналі командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано момент удару по бліндажу, знятий камерою FPV-дрона, а також наслідки влучання.

Де і коли саме сталася вказано подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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