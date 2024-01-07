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Знищення ворожого бліндажу, скріншот відео
Влучання у російський бліндаж FPV-дроном показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191133-vluchannya-u-rosiyskyy-blindaj-fpv-dronom-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Українські військові з 72-ї окремої механізованої бригади влучним ударом FPV-дрона знищили бліндаж російських загарбників.
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Відповідне відео сьогодні, 7 січня, опубліковане у Telegram-каналі командування Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано момент удару по бліндажу, знятий камерою FPV-дрона, а також наслідки влучання.
Де і коли саме сталася вказано подія, не уточнюється.
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