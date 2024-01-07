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Російські обстріли сьогодні, 7 січня, забрали життя двох людей у Херсонській міській територіальній громаді.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко.
Двоє людей — чоловік 1961 р. н. та жінка 1975 р. н. загинули внаслідок ворожих обстрілів, — зазначив Мрочко.
Також відомо про поранених внаслідок російської агресії:
- чоловік 1957 року народження та жінка 1941 року народження. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості;
- ще один чоловік 1950 р.н. звернувся сьогодні до медиків по допомогу. Він був поранений 2 січня, коли росіяни вчергове обстріляли Садове.
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