Рашисты 7 января продолжили обстреливать Херсон, фото: Херсонская областная прокуратура

https://racurs.ua/n191134-v-hersone-rossiyskie-obstrely-7-yanvarya-unesli-jizni-dvuh-chelovek-mva-foto.html

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Російські обстріли сьогодні, 7 січня, забрали життя двох людей у Херсонській міській територіальній громаді.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

Двоє людей — чоловік 1961 р. н. та жінка 1975 р. н. загинули внаслідок ворожих обстрілів, — зазначив Мрочко.

Також відомо про поранених внаслідок російської агресії: