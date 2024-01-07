Рашисти 7 січня продовжили обстрілювати Херсон, фото: Херсонська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n191134-u-hersoni-rosiyski-obstrily-7-sichnya-zabraly-jyttya-dvoh-ludey-mva-foto.html

Ракурс

Російські обстріли сьогодні, 7 січня, забрали життя двох людей у Херсонській міській територіальній громаді.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

Двоє людей — чоловік 1961 р. н. та жінка 1975 р. н. загинули внаслідок ворожих обстрілів, — зазначив Мрочко.

Також відомо про поранених внаслідок російської агресії: