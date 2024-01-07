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Ракурс
Рашисти 7 січня продовжили обстрілювати Херсон, фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні російські обстріли 7 січня забрали життя двох людей — МВА (ФОТО)

7 січ 2024, 20:44
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Російські обстріли сьогодні, 7 січня, забрали життя двох людей у Херсонській міській територіальній громаді.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

Двоє людей — чоловік 1961 р. н. та жінка 1975 р. н. загинули внаслідок ворожих обстрілів, — зазначив Мрочко.

Також відомо про поранених внаслідок російської агресії:

  • чоловік 1957 року народження та жінка 1941 року народження. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості;
  • ще один чоловік 1950 р.н. звернувся сьогодні до медиків по допомогу. Він був поранений 2 січня, коли росіяни вчергове обстріляли Садове.

Рашисти 7 січня продовжили обстрілювати Херсон, фото: Херсонська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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