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Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура
Рашисти з РСЗВ обстріляли села Харківщини, є жертви (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191132-rashysty-z-rszv-obstrilyaly-sela-harkivschyny-ie-jertvy-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 січня, обстріляли села Куп’янського району Харківщини.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Росіяни били по селах з реактивних систем залпового вогню:
- приблизно о 12.50 рашисти вдарили по селу Сенькове. В результаті 17-річний підліток отримав осколкове поранення;
- о 14.20 ворог обстріляв село Нечволодівка. Загинув 50-річний мирний житель. Також травмовано жінку травмована, медики надали їй допомогу на місці. Обстріл зруйнував та пошкодив житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).
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