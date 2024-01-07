Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты из РСЗО обстреляли села Харьковщины, есть жертвы (ФОТО)https://racurs.ua/n191132-rashisty-iz-rszo-obstrelyali-sela-harkovschiny-est-jertvy-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 січня, обстріляли села Куп’янського району Харківщини.
.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Росіяни били по селах з реактивних систем залпового вогню:
- приблизно о 12.50 рашисти вдарили по селу Сенькове. В результаті 17-річний підліток отримав осколкове поранення;
- о 14.20 ворог обстріляв село Нечволодівка. Загинув 50-річний мирний житель. Також травмовано жінку травмована, медики надали їй допомогу на місці. Обстріл зруйнував та пошкодив житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...