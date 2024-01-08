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Четыре ракетных удара по Харькову нанесли оккупанты. Фото: ОП
Четыре ракетных удара по Харькову нанесли оккупанты — ОВАhttps://racurs.ua/n191138-chetyre-raketnyh-udara-po-harkovu-nanesli-okkupanty-ova.htmlРакурс
Ракетний удар по Харкову та області завдали російські загарбники.
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Обласний центр був під ракетним обстрілом з самого ранку 8 січня. Зафіксовано прильоти щонайменше чотирьох ракет. Тип озброєння встановлюється. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Facebook.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що сьогодні ворог бив по промислових об'єктах. Відомо про одну постраждалу та пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу.
У місті Зміїв Чугуївського району росіяни влучили у приватний будинок. Зараз медики надають допомогу двом постраждалим. За попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.
Нагадаємо, 7 січня у Дніпропетровській області уламки збитої російської ракети призвели до руйнувань в Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Було розбито вщент дачний будинок, пошкоджено 16 будинків, знищено господарську споруду.
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