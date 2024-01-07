Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки падіння російської ракети, фото: Сергій Лисак

Уламки збитої біля Дніпра ракети спричинили руйнування будинків — ОВА (ФОТО)

7 січ 2024, 21:58
999

На Дніпропетровщині уламки збитої сьогодні, 7 січня, в першій половині дня російської ракети призвели до руйнувань в Новоолександрівській громаді Дніпровського району.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що уламки збитої ракети розкидало по територіях садових товариств. В результаті:

  • розбито вщент дачний будинок;
  • ще 16 будинків пошкоджено;
  • знищена господарська споруда;
  • дві господарські споруди понівечено;
  • також зачепило автомобіль.

Крім того, рашисти сьогодні скерували дрон-камікадзе на Нікополь. Наразі атаковану локацію обстежують та з’ясовують наслідки.

Головне — звідусіль без жертв і постраждалих, — наголосив Лисак. — Вкотре нагадую — поки наші воїни «полюють» на смертоносну зброю ворога, будьте у безпечних місцях. Це правило зберігає найцінніше — життя!

Наслідки падіння російської ракети, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів