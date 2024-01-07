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Наслідки падіння російської ракети, фото: Сергій Лисак
Уламки збитої біля Дніпра ракети спричинили руйнування будинків — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191137-ulamky-zbytoyi-bilya-dnipra-rakety-sprychynyly-ruynuvannya-budynkiv-ova-foto.htmlРакурс
На Дніпропетровщині уламки збитої сьогодні, 7 січня, в першій половині дня російської ракети призвели до руйнувань в Новоолександрівській громаді Дніпровського району.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що уламки збитої ракети розкидало по територіях садових товариств. В результаті:
- розбито вщент дачний будинок;
- ще 16 будинків пошкоджено;
- знищена господарська споруда;
- дві господарські споруди понівечено;
- також зачепило автомобіль.
Крім того, рашисти сьогодні скерували дрон-камікадзе на Нікополь. Наразі атаковану локацію обстежують та з’ясовують наслідки.
Головне — звідусіль без жертв і постраждалих, — наголосив Лисак. — Вкотре нагадую — поки наші воїни «полюють» на смертоносну зброю ворога, будьте у безпечних місцях. Це правило зберігає найцінніше — життя!
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