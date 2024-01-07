Последствия падения российской ракеты, фото: Сергей Лысак

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На Дніпропетровщині уламки збитої сьогодні, 7 січня, в першій половині дня російської ракети призвели до руйнувань в Новоолександрівській громаді Дніпровського району.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що уламки збитої ракети розкидало по територіях садових товариств. В результаті:

розбито вщент дачний будинок;

ще 16 будинків пошкоджено;

знищена господарська споруда;

дві господарські споруди понівечено;

також зачепило автомобіль.

Крім того, рашисти сьогодні скерували дрон-камікадзе на Нікополь. Наразі атаковану локацію обстежують та з’ясовують наслідки.