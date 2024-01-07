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Ракурс
Последствия падения российской ракеты, фото: Сергей Лысак

Обломки сбитой возле Днепра ракеты повлекли за собой разрушения домов — ОВА (ФОТО)

7 янв 2024, 21:58
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На Дніпропетровщині уламки збитої сьогодні, 7 січня, в першій половині дня російської ракети призвели до руйнувань в Новоолександрівській громаді Дніпровського району.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що уламки збитої ракети розкидало по територіях садових товариств. В результаті:

  • розбито вщент дачний будинок;
  • ще 16 будинків пошкоджено;
  • знищена господарська споруда;
  • дві господарські споруди понівечено;
  • також зачепило автомобіль.

Крім того, рашисти сьогодні скерували дрон-камікадзе на Нікополь. Наразі атаковану локацію обстежують та з’ясовують наслідки.

Головне — звідусіль без жертв і постраждалих, — наголосив Лисак. — Вкотре нагадую — поки наші воїни «полюють» на смертоносну зброю ворога, будьте у безпечних місцях. Це правило зберігає найцінніше — життя!

Наслідки падіння російської ракети, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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