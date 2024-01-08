рф атаковала ракетами Кривой Рог и Новомосковск на Днепропетровщине. Фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n191142-krivoy-rog-i-novomoskovsk-perejili-massirovannyy-raketnyy-udar-mnogo-ranenyh.html

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Дніпропетровська область 8 січня опинилася під масованим ракетним ударом.

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Ворог поцілив по Кривому Рогу. У місті пошкоджені торгівельний центр та понад 20 приватних будинків. Осколкові поранення дістав 58-річний чоловік, він у задовільному стані. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Був приліт й у Лозуватській громаді Криворізького району. Російський обстріл призвів до руйнування приватної оселі, загинула 62-річна жінка.

Чималі руйнування зафіксовані у Новомосковську. Виникла пожежа, яку вже локалізували. Вибухова хвиля перевернула маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п’ятиповерховий житловий будинок та авто.

У Новомосковську відомо про 24 постраждалих. З них п’ятеро дітей — хлопчики чотирьох та восьми років та дівчатка 11, 16 та 17 років. Всі вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, країна-агресор російська федерація вранці 8 січня масовано атакувала Україну різними типами ракет. Ворог випускав ракети зі стратегічної авіації, використовував «Кинджали» та балістику. Вибухи прогриміли у багатьох областях.