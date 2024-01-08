Возросло количество погибших в результате ракетных ударов по Украине. Фото:

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Ракетний обстріл України російською армією призвів до загибелі людей.

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Станом на 12.00 відомо про чотирьох загиблих та 38 поранених. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, транспортні засоби. Поліцейські працюють на місцях влучань, надають допомогу людям, документують воєнні злочини росії. Ракети були спрямовані на Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Про це 8 січня повідомила Національна поліція України.

У Кривому Розі, Новомосковську та селу Надія Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинула одна людина, а 28 отримали поранення. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.

У Запоріжжі пошкоджено два багатоквартирні будинки, автомобіль та цивільну інфраструктуру. Поранення дістали п’ятеро осіб.

А в Харкові та Змієві внаслідок обстрілів одна людина загинула, п’ятеро мирних мешканців поранені. Також пошкоджено два приватні будинки, регіональний центр професійної освіти.

У Хмельницькому через російський ракетний обстріл двоє людей загинули, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня та сьогодні вранці противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Загалом в українському повітряному просторі було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника, а ППО знищила вісім «Шахедів» та 18 ракет.