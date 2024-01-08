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Укрэнерго призывает украинцев ограничить потребление электроэнергии
Холод в Украине — энергетики призвали ограничить потребление электроэнергииhttps://racurs.ua/n191155-holod-v-ukraine-energetiki-prizvali-ogranichit-potreblenie-elektroenergii.htmlРакурс
Укренерго закликає українців обмежити споживання електроенергії.
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Сьогодні рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня — п’ятниці, 5 січня, на 13,4%. Причина — початок робочого тижня та значне посилення похолодання в усіх регіонах України. Крім того, в південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.
Стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень.
Допоможіть енергосистемі працювати в складних умовах:
- вимкніть «зайве» світло в приміщеннях;
- не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). На роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;
- вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;
- витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.
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