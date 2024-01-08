Укренерго закликає українців обмежити споживання електроенергії

https://racurs.ua/ua/n191155-holod-v-ukrayini-energetyky-zaklykaly-obmejyty-spojyvannya-elektroenergiyi.html

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Укренерго закликає українців обмежити споживання електроенергії.

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Сьогодні рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня — п’ятниці, 5 січня, на 13,4%. Причина — початок робочого тижня та значне посилення похолодання в усіх регіонах України. Крім того, в південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.

Стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень.

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